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川普課進口車與零組件關稅打擊汽車類股 亞股多收黑

中央社／ 香港27日綜合外電報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

美國總統川普宣布針對所有外國製的進口車與零組件課徵高關稅，拖累汽車類股暴跌，亞股今天多收黑。他近來頒布強硬經貿政策，已使各方擔憂此舉可能引發美國經濟衰退。

法新社報導，川普（Donald Trump）宣布針對外國製的進口車與零組件課徵關稅，此消息重創包含日本車廠在內的亞洲汽車製造商。

位居全球銷量冠軍的豐田汽車（Toyota）股價下跌2%、本田汽車（Honda）下挫2.5%、日產汽車（Nissan）也跌1.7%，馬自達（Mazda）與速霸陸（Subaru）股價更大跌6%和5%；韓國現代汽車（Hyundai）股價也下跌逾4%。

出口捷豹路虎（Jaguar Land Rover）汽車至美國的印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors），股價重摔逾5%。

美國上市汽車大廠股價也受影響，包括通用汽車（General Motors）與福特（Ford）盤後交易均大跌。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「這讓我們清楚意識到：川普並非虛張聲勢，或者至少他非常擅長讓人以為他只是說說而已。」

殷尼斯指出：「若他（川普）全面實施這輪關稅，尤其是預定4月2日起實施的對等措施，那麼市場將遭遇最糟的總體經濟情況：通膨加速上揚、成長放緩，以及市場再度震盪。」

亞股方面，東京、雪梨、首爾、威靈頓、台北與馬尼拉股市下挫；香港、上海、新加坡和雅加達股市小幅收高。

亞股 川普 美國

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