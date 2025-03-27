有望重啟合作？日產新社長4月上任 喊話：不排除再與本田協商

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本汽車製造商日產汽車（Nissan）。圖／路透社
日本汽車製造商日產汽車（Nissan）。圖／路透社

日本汽車製造商日產汽車（Nissan）準社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）將在4月1日就任。他這週表明，不排除再與本田（Honda）協商未來的戰略合作事宜。

共同社報導，日產與本田2024年12月啟動經營整合協商，1個多月後，雙方於今年2月中止協商，談判宣告破局。

艾斯皮諾薩25日在神奈川縣厚木市接受媒體訪問時表示，「不管是本田還是其他公司，只要可以提升企業價值，就願意討論」，他也透露有意評估異業合作。

針對汽車愈來愈講求自動駕駛等功能，艾斯皮諾薩強調，「開發需要合作夥伴」。他指出，與同業合作的預期效果包含投資車用電池與提升技術，「不過也需要尋找汽車製造商之外的技術」。

關於日產業績持續惡化，先前負責商品企劃業務的艾斯皮諾薩坦言，「之前沒有儘早改革」。接下來他計劃透過縮減車款開發時間、減少高階主管人數等方式，以加快決策速度。

艾斯皮諾薩將在現任社長內田誠3月31日卸任後，於4月1日起領導日產。

艾斯皮諾薩來自墨西哥。他於2003年進入墨西哥日產汽車公司工作，2018年起負責全球商品戰略與商品企劃，2024年4月起成為商品企劃等業務負責人。

墨西哥 日產 本田

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