美國對進口車課25%關稅 歐洲汽車類股早盤重挫
美國總統川普（Donald Trump）宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，將於4月2日生效；歐洲汽車製造商和汽車零組件製造商今天早盤股價紛紛重挫。
法新社報導，保時捷（Porsche）、賓士（Mercedes）和BMW集團等知名車廠早盤股價跌幅超過4%，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在巴黎股市掛牌股價早盤一度重摔逾6%。
德國汽車零組件製造商馬牌集團（Continental）股價也下挫2.7%，法國汽車零組件製造商法雷奧集團（Valeo）則大跌超過5%。
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