可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

鏡報報導，可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料，因為擔心部分產品可能含有較高濃度的氯酸鹽，恐對消費者健康構成潛在影響。

此次召回涉及少量進口罐裝可口可樂、零卡可樂、健怡可樂、零卡雪碧，因為可能含有較高濃度的氯酸鹽。

英國食品標準局（FSA）在聲明中表示，長期攝入氯酸鹽可能會影響碘吸收，從而對健康造成不利影響，像是甲狀腺腫。此外，一次性攝入過量氯酸鹽可能會影響人體從血液中吸收氧氣的能力，嚴重時甚至可能導致腎衰竭。

此外可口可樂也召回兩批進口的 6x250ml Appletiser 多包裝產品。可口可樂歐洲太平洋合作夥伴（CCEP）表示，這些產品可能對某些消費者，特別是對氯酸鹽敏感或缺碘的人群構成風險，但英國市場上的標準尺寸罐裝飲料、所有玻璃瓶及塑膠瓶產品均未受到影響，稱只有生產代碼從328GE到338GE的產品屬於召回範圍。