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賣巴拿馬港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，此舉引發北京當局不滿。路透
香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，此舉引發北京當局不滿。路透

香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，交易或將於4月2日前簽署最終文件。彭博資訊引述知情人士報導，此舉引發北京當局不滿，要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業的新合作。

知情人士透露，這項命令是上周中共高層官員下達給國有企業。現有合作案不受影響，但涉及李嘉誠家族集團的新業務暫時無法獲得批准。另外，監管機構正在審查李氏家族在中國及海外的投資，希望更全面掌握其商業版圖。

李氏家族的香港長江和記實業有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）、長江實業集團（CK Asset Holdings Ltd.）、維港投資（Horizons Ventures）和盈科拓展集團（Pacific Century Group）皆未對此置評。負責監管中國國企的國資委和商務部亦未回應置評。

報導指出，暫停新合作未必代表北京將全面禁止國有企業和李嘉誠相關企業往來，但無疑加大對李嘉誠的施壓力道。

長江和記僅12%收益來自中國和香港業務，主要則來自歐洲、北美和澳洲。

然而，長江集團旗下由長子李澤鉅掌管的地產部門長實集團，其長期租賃投資物業中有五分之一的面積位於中國，同時集團多數待開發的土地儲備也集中在中國境內。

而李嘉誠次子李澤楷旗下的公司盈科拓展集團也和中國市場有一定關聯。他的香港保險集團「富衛」（FWD Group Holdings）早前在財報中就表明，有意拓展中國市場，而這類擴張通常會需要與中資企業合作。

巴拿馬運河 李嘉誠 香港

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