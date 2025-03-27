快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾前CEO基辛格：台積電加碼投資美國 無助美國重返晶片製造榮光

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。路透
美國英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。路透

美國英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，台積電承諾加碼投資1,000億美元於美國的先進晶圓廠，將無助美國恢復昔日在晶片製造領域的領先地位。

英國金融時報（FT）報導，去年底被英特爾逼退的基辛格，在擔任矽谷創投業者Playground全球公司合夥人後，本周受訪表示，「如果你不在美國研發，美國就不會有半導體領先地位」，「台積電所有研發工作都是在台灣，而他們還沒做出會改變的任何宣布」。

但他認為，川普的關稅威脅至少會「逐漸嘉惠」美國，因為給了台積電等晶片製造商更多在美國設廠的誘因。

台積電本月初宣布未來幾年加碼投資美國1,000億美元的計畫，包括再興建三座晶圓廠，並將創設兩座先進封裝廠、計劃創建研發中心，吸引美國總統川普與白宮的喝采。台積電也已表示，計劃在美國進行的研發作業，將是已在生產的製程技術，核心研發仍將留在台灣。

基辛格說：「除非你在美國設計下一代電晶體技術，否則你不會在美國取得領先。」FT指出，隨著外界對英特爾奪回全球製造領導地位的懷疑升高，川普政府已更傾向仰賴台積電，而基辛格去年被逼退，被視為英特爾放棄他複雜的扭轉頹勢計畫。

基辛格並未評論他是否與英特爾董事針對策略爆發歧見，但暗示他執行五年振興計畫還不到四年，就失去董事會的信心，「董事會作出方向調整時，我還沒完成五年以上的計畫」。

他也認為，儘管美國失去晶片製造的先進製程技術領先地位，美國在許多攸關未來人工智慧（AI）領先者的先進技術，仍擁有全球優勢。他駁斥中國大陸深度求索（DeepSeek）滙對美國企業構成重大挑戰的看法，「DeepSeek是優秀的工程，但不是核心創新，也不是重大突破」。

基辛格新任職的Playground全球公司專長為「深度科技」投資，包括量子運算和新的晶片製造技術等領域，投資的新創公司包括xLight，押注其先進雷射光將在製造晶片所需的未來世代微影設備發揮作用，其他投資包括已啟動興建大規模量子機器的第一家量子運算業者PsiQuantum、以及試圖在推論晶片超越輝達（Nvidia）的Matrix。

他也認為，還需要有新科技才能把AI帶入主流，「AI令人興奮，但實在太貴了」，「我們必須大幅降低推論成本，才能真正部署在人類的每個面向」。

台積電 川普 美國

延伸閱讀

非美製車款無一倖免！川普正式宣布課徵25%汽車關稅，連汽車零件都入列

川普對進口汽車課25%關稅！加拿大總理批「是對加國直接攻擊」揚言報復

首場處女秀！英特爾新任執行長陳立武將登場 5月是否來台引關注

英特爾前執行長基辛格 找到新工作了

相關新聞

英特爾前CEO基辛格：台積電加碼投資美國 無助美國重返晶片製造榮光

美國英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，台積電承諾加碼投資1,000億美元於美國的先進...

安聯環球投資 五關鍵檢視川普2.0對亞洲經貿影響

美國川普政府關稅對等政策反覆所帶來的不確定性，壓抑去年走勢強勁的美股。2025年以來，新興市場走勢明顯強於成熟市場，美股...

Nvidia股價重挫5.7% 引發美晶片股賣壓 利空大盤點

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）股價26日重挫5.7%，並拖累其他美國晶片股下跌，主因為美中貿易爭端、資...

日韓汽車股挫跌 重摔3%以上 因為川普關稅要來了

美國總統川普簽署命令將對輸美汽車徵收25%關稅後，亞洲汽車類股今（27）日由日本豐田汽車（Toyota）領跌。

日韓股開盤挫跌1% 美元繼續升值 美股期指仍跌

美國總統川普正式宣布對所有非美國製造的汽車徵收25%關稅，震撼市場，亞股今天（27日）開盤後挫低，亞洲汽車股紛紛重挫，美...

美媒：輝達洽收購GPU轉租商Lepton 拓展雲端服務

美國科技新聞網站The Information報導，輝達正與成立2年的GPU轉租商Lepton AI洽談收購，收購案涉及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。