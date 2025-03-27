英特爾前CEO基辛格：台積電加碼投資美國 無助美國重返晶片製造榮光

美國英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，台積電承諾加碼投資1,000億美元於美國的先進晶圓廠，將無助美國恢復昔日在晶片製造領域的領先地位。

英國金融時報（FT）報導，去年底被英特爾逼退的基辛格，在擔任矽谷創投業者Playground全球公司合夥人後，本周受訪表示，「如果你不在美國研發，美國就不會有半導體領先地位」，「台積電所有研發工作都是在台灣，而他們還沒做出會改變的任何宣布」。

但他認為，川普的關稅威脅至少會「逐漸嘉惠」美國，因為給了台積電等晶片製造商更多在美國設廠的誘因。

台積電本月初宣布未來幾年加碼投資美國1,000億美元的計畫，包括再興建三座晶圓廠，並將創設兩座先進封裝廠、計劃創建研發中心，吸引美國總統川普與白宮的喝采。台積電也已表示，計劃在美國進行的研發作業，將是已在生產的製程技術，核心研發仍將留在台灣。

基辛格說：「除非你在美國設計下一代電晶體技術，否則你不會在美國取得領先。」FT指出，隨著外界對英特爾奪回全球製造領導地位的懷疑升高，川普政府已更傾向仰賴台積電，而基辛格去年被逼退，被視為英特爾放棄他複雜的扭轉頹勢計畫。

基辛格並未評論他是否與英特爾董事針對策略爆發歧見，但暗示他執行五年振興計畫還不到四年，就失去董事會的信心，「董事會作出方向調整時，我還沒完成五年以上的計畫」。

他也認為，儘管美國失去晶片製造的先進製程技術領先地位，美國在許多攸關未來人工智慧（AI）領先者的先進技術，仍擁有全球優勢。他駁斥中國大陸深度求索（DeepSeek）滙對美國企業構成重大挑戰的看法，「DeepSeek是優秀的工程，但不是核心創新，也不是重大突破」。

基辛格新任職的Playground全球公司專長為「深度科技」投資，包括量子運算和新的晶片製造技術等領域，投資的新創公司包括xLight，押注其先進雷射光將在製造晶片所需的未來世代微影設備發揮作用，其他投資包括已啟動興建大規模量子機器的第一家量子運算業者PsiQuantum、以及試圖在推論晶片超越輝達（Nvidia）的Matrix。

他也認為，還需要有新科技才能把AI帶入主流，「AI令人興奮，但實在太貴了」，「我們必須大幅降低推論成本，才能真正部署在人類的每個面向」。