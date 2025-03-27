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台積效應！美國亞歷桑那鳳凰城富人區房價年漲超過三成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台積電增加2,000億美元投資於美國先進半導體製造，帶動鳳凰城房價再創高峰。FUNWOO德載國際不動產提供
台積電增加2,000億美元投資於美國先進半導體製造，帶動鳳凰城房價再創高峰。FUNWOO德載國際不動產提供

台積電（2330）進駐為亞歷桑那鳳凰城帶來數以千計的高薪工作機會，也吸引帆宣（6196）、聖暉（5536）、長春化學、迅得（6438）、天虹（6937）等18家業者等供應商評估是否進駐亞歷桑那鳳凰城。美國政府希望藉由台積電的號召力複製新竹科學園區模式，打造完整的半導體產業聚落，協助美國重返半導體製造的榮耀。

從矽谷、大西雅圖到現在的鳳凰城，美國都因著科技業的發展，快速帶動當地房價暴漲。根據美國產網Redfin數據顯示，當地富人區天堂谷(Paradeise Valley)近一年來房價中位數上漲37.4%，獨棟別墅中位數價格來到約1.53億台幣(折合約465萬美元)。

美國前五大建商也都進駐獵地，2024年大鳳凰城地區(Greater Phoenix)共成交6萬7,654筆房產交易，房屋平均售價45萬美元。

國內美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產指出，大都會區的蛋白區(Submarket)因著台積效應帶動，開始出現大量的就業機會，在17號洲際公路沿線，從101環路到Carefree高速公路，TSMC半導體製造設施及其供應鏈正在蓬勃發展。全美前幾大建商卡位，獨棟別墅銷售量大幅成長。

德載國際不動產執行長曾意婷表示，近期重劃發展最快速的皮爾里亞Peoria住宅區，車程20分鐘能抵達台積電，加上高中小學校分數都是美國九分的好學區，獨棟新房價位介於65萬至85萬美元，成為科技新貴們考慮置產的主要區域之一。

亞莉桑那鳳凰城最熱門的3個房地產市場：首先是Glendale，郵遞區號85303的地區，2024年成交量增加50.8%；2024年，鳳凰城中城和上城的成交數量將增加35.3%；Peoria，郵遞區號85383的最佳學區。

曾意婷表示，鳳凰城正處於一個發展的黃金時期，吸引各行各業的人才和投資者。隨著城市在經濟、基礎設施、教育和文化等方面的全面發展，無疑將成為未來美國的主要城市之一。

她說，台積電加碼投資2,000億美元，帶動鳳凰城房價上漲。FUNWOO代理鳳凰城全新建案，獨棟別墅房價63萬美元起，20分鐘車程抵達台積電廠房，高中小學優質學區。不用飛美國，在台即可輕鬆置產美國。

鳳凰城的比佛利山莊天堂谷Paradise Valley。FUNWOO德載國際不動產提供
鳳凰城的比佛利山莊天堂谷Paradise Valley。FUNWOO德載國際不動產提供
在全美前幾大建商卡位下，帶動獨棟別墅銷售量大幅成長。FUNWOO德載國際不動產提供
在全美前幾大建商卡位下，帶動獨棟別墅銷售量大幅成長。FUNWOO德載國際不動產提供

台積電 美國

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