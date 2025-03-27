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日韓汽車股挫跌 重摔3%以上 因為川普關稅要來了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本豐田汽車（Toyota）27日早盤領跌亞洲汽車股。 路透
日本豐田汽車（Toyota）27日早盤領跌亞洲汽車股。 路透

美國總統川普簽署命令將對輸美汽車徵收25%關稅後，亞洲汽車類股今（27）日由日本豐田汽車（Toyota）領跌。

美國對汽車進口加徵新關稅，將於4月2日生效。不僅適用全車，對於發動機、變速箱、動力和電氣元件等關鍵零組件也都要被課稅。

東京股市早盤，Toyota股價在一度下挫4%，本田（Honda）跌3.1%，日產（Nissan）跌3.5%，馬自達（Mazda）最低跌逾5%。東證指數中，跌得最慘的就是汽車類股。

南韓現代汽車（Hyundai）今日在首爾股市早盤也一度挫跌3.2%，起亞（Kia）跌2.7%。現代集團本周稍早因為宣布創紀錄的投資美國210億美元投資案，受到川普讚許。

川普周三（26日）在白宮說，「我們將對所有不是在美國製造的汽車，課徵25%關稅」，「我們要對在我們國家做生意的國家收費。多年來，這些國家一直拿走我們的工作、我們的財富，以及許多事物」。

川普汽車關稅4月2日生效，4月3日開始徵收。

日本汽車股今年以來因為擔心川普關稅，一直承壓，東證運輸設備指數的表現因而不如大盤。汽車與汽車零組件的出口，是日本對美國的最大出口品項，占總體對美出口超過三分之一。隨著川普開徵關稅，提高了投資人對日本經濟將受衝擊的擔憂。

南韓現代汽車受到的影響也很大。首爾證券公司Shinyoung證券分析師Yong-kwon Moon表示，現代在美國銷售的汽車，大約67%是由南韓出口到美國；起亞在美銷售車輛則有45%自南韓出貨。

駐雪梨KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer說，「儘管一些車廠已經宣布赴美投資計畫，在美國增加汽車生產。但目前仍不清楚針對新關稅，他們能否受到任何特別照顧」，「把汽車生產由另一個國家搬到美國，非一蹴可幾」。

川普 關稅

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