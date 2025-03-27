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日韓股開盤挫跌1% 美元繼續升值 美股期指仍跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普關稅措施引發亞股開盤走跌。路透
川普關稅措施引發亞股開盤走跌。路透

美國總統川普正式宣布對所有非美國製造的汽車徵收25%關稅，震撼市場，亞股今天（27日）開盤後挫低，亞洲汽車股紛紛重挫，美股期貨指數也繼續下跌。美元走升。

台灣時間今天上午8時20分左右，日股日經225指數跌0.74%，南韓Kospi指數下跌0.56%，兩大指數稍早一度挫跌1%。

澳洲標普/ASX 200指數也下跌0.5%。

美股期貨指數走低，標普500指數期貨跌0.16%，那斯達克100期貨指數跌0.2%。

美元繼續走升，美元指數上揚0.08%至104.631，延續前一天勁升0.35%的動能。

日圓小貶0.01%，報150.59日圓兌1美元；歐元貶值0.08%至1.0745美元。墨西哥披索與加幣則走弱。

亞洲汽車類股重挫，SUBARU跌6%，馬自達跌5.3%，三菱汽車跌4.8%，愛信跌4.1%，豐田跌4%，日產跌3.5%，電裝跌3.4%，本田跌3.2%。

南韓現代汽車跌4.1%，起亞跌3%。

美國福特汽車股價在盤後交易中下跌 4.7%，而通用汽車則下跌6.1%。

美國政府對貿易制裁的立場不斷變化，無論是盟友還是對手都受到影響，這進一步加劇了市場的擔憂，投資者正試圖評估其對全球貿易與經濟成長的影響。市場參與者仍不確定關稅將如何影響通膨與經濟成長，近期數據顯示經濟動能有所放緩，但通膨壓力依然偏高。

Capital.com 高級市場分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「川普的行動再次動搖了市場信心」，關稅措施「對一個重要產業施加了額外負擔，並引發市場對川普政府全球貿易戰是否會延續到所謂的『解放日』之後的疑問。」

羅達指出，市場面臨的關鍵不確定性在於，川普政府實際上希望透過關稅達成何種目標，因為「關稅只是談判工具」的說法「基本上已經站不住腳了」。

川普 指數 美國

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