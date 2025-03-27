美媒：輝達洽收購GPU轉租商Lepton 拓展雲端服務

美國科技新聞網站The Information報導，輝達正與成立2年的GPU轉租商Lepton AI洽談收購，收購案涉及數億美元，是輝達拓展雲端和企業軟體市場策略一環，目標是與亞馬遜和Google等大型雲端服務供應商競爭。

The Information指出，輝達（NVIDIA）近年尋求收購小型人工智慧（AI）和雲端運算新創公司，以讓開發人員能用更低成本和更便利的方式，使用輝達算力運行AI模型。

Lepton AI總部位於加州古柏迪諾（Cupertino），主要業務為租賃輝達繪圖處理器（GPU）伺服器，與Together AI等公司競爭。GPU現今已是AI晶片的代名詞。

這類型公司並不自行管理資料中心，而是從雲端服務供應商租用伺服器再轉租給客戶，又被稱作推理服務供應商或GPU轉租商，Lepton AI擁有約20名員工。

The Information今天引述一名知情人士消息指出，輝達正與Lepton AI洽談，計畫以數億美元價格進行收購，這項行動是輝達拓展雲端與企業軟體市場策略的一環，目的是與亞馬遜（Amazon）和Google等主要雲端服務供應商競爭，這些雲端服務供應商為輝達的最大客戶，正試圖開發並以較低價格出租替代晶片，恐削弱輝達的優勢。

輝達尋求多角化經營，力求轉型，不僅銷售晶片，也拓展雲端和軟體業務，將搭載自家晶片的伺服器出租給企業，同時提供軟體平台幫助公司開發AI模型和應用程式。

對於可能的收購案，輝達拒絕置評；Lepton AI尚未做出回應。

報導也提到，過去幾年，雲端服務供應商購買輝達近一半AI伺服器晶片；輝達執行長黃仁勳曾表示，隨著時間變化，預期輝達對其他類型企業的銷售額，占總銷售的比重將超過對雲端服務商的銷售額，包括汽車製造商在內的企業，未來可能將直接購買AI晶片，而非向雲端服務供應商租用。