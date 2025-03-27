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美中AI大戰升溫 較勁精進版模型
美中人工智慧大戰升溫，OpenAI和中國大陸深度求索（DeepSeek）廿五日都發布精進版ＡＩ模型，OpenAI偏重實用的圖像生成功能，推出GPT-4o系統的升級版，能生成更真實的影像，DeepSeek則釋出V3大型語言模型的更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。
OpenAI指出，GPT-4o將取代DALL-E3，成為ChatGPT聊天機器人背後的預設影像生成模型，並開放給ChatGPT免費用戶，以及Plus、Team和Pro等付費用戶使用。OpenAI實際展示如何透過與ChatGPT的一連串對話，精煉影像生成過程。
DeepSeek同日也釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱比上個版本有「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強的中文寫作能力和搜尋能力。
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