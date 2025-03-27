歐盟緊縮免稅鋼材進口

歐盟執委會25日宣布，為保護本土鋼鐵業，免於受到來自中國大陸大量進口和美國進口關稅的打擊，將擴大對免稅進口到該地區的鋼材實施限制措施。

執委會表示，在新實施的鋼鐵保護措施下，歐盟提供的免稅進口配額每年增幅將從1%減少為0.1%。此外，大量進口鋼品未用完的進口配額，也不得再轉移到下個季度。

這些措施預定從7月起生效，並將實施到明年6月底，是上周發布的一項旨在保護歐洲鋼鐵製造商的廣大行動計畫的一環。歐盟執委會副主席副主席塞儒內（Stephane Sejourne）上周宣布，計劃4月起進一步減少15%的鋼鐵進口。

在執委會做出這項決定前，歐盟13個會員國早先要求進行的一份市場調查顯示，歐洲鋼鐵業正受到進口高漲和需求下滑的打擊。

執委會表示，這些措施將為歐洲鋼鐵製造商製造喘息空間，來提高產能和搶回失去的市占率。提振雇用和對綠色鋼鐵生產的投資，也是這項策略的目標之一。

歐盟執委會首次對鋼鐵業實施保護措施是在2019年，當時是為了因應美國總統川普第一屆任期實施的25%進口關稅。加上中國大陸的生產過剩，歐洲市場面臨了大量鋼材可能從美國轉向銷往該地區的風險。隨著川普今年3月再度實施25%鋼鋁關稅，同樣情景又再度上演。

歐洲鋼鐵協會（Eurofer）不斷敦促歐盟實施更嚴格的限制措施，以反映新的市場動向，並要求歐盟為2026年以後規劃一套全面性的後保護時代貿易機制，以解決全球鋼鐵產能過剩對歐盟市場的破壞性外溢效應。

Eurofer主席艾格特表示：「歐盟在阻止進行中的去工業化上做得太少，不鏽鋼材甚至沒有獲得任何救濟。進口將會繼續摧毀歐盟鋼鐵市場。」全球鋼鐵市場烽火四起，美國已於本月稍早對進口鋼鐵全面祭出25%關稅，各國也紛紛加強對本國業者保護措施。