美股早盤／市場觀望關稅衝擊 標普500平盤波動、特斯拉跌逾2%

美股三大指數26日早盤漲跌互見，跌勢集中在科技股。投資人正觀望美國總統川普的對等關稅政策，是否引發通膨升溫與經濟衰退。

道瓊工業指數早盤漲0.4%或180點、標普500指數平盤波動，那斯達克綜合指數跌0.7%。費城半導體指數跌1.3%，台積電ADR挫跌2.2%。連日上漲的特斯拉也跌逾2%。

美國總統川普25日接受Newsmax訪問時表示，對等關稅將留有餘地。本周稍早的報導也說，對等關稅的範圍將縮小，並延後對特定產業課徵關稅，顯示川普的立場似有軟化。

Bespoke投資集團共同創辦人西奇說，觀察消費信心等軟數據，會以為經濟已陷入衰退，但觀察新屋開工、工業生產等硬數據則不然；他說，這些硬數據不是合乎預期，便是超越預期，意味著負面觀感尚未化為現實。

另外，B.Riley Wealth財富公司的首席市場策略師霍根表示：「關稅將持續引發關注，交易員將緊盯美國4月2日啟動對等關稅的最新進展。」