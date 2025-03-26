快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

范斯改變計畫僅訪美軍駐格陵蘭基地 丹麥外長：歡迎

中央社／ 哥本哈根25日綜合外電報導
美國副總統范斯。 法新社
美國副總統范斯。 法新社

美國副總統范斯夫婦擬率團訪格陵蘭招致抨擊後，華府決定訪團此行僅限於造訪位於當地的美軍基地，丹麥外長今天對此表示歡迎。

法新社報導，范斯（JD Vance）和妻子烏沙．范斯（Usha Vance）宣布計劃訪格陵蘭僅數小時後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭即將卸任的總理艾格德（Mute B. Egede）嚴詞抨擊美國代表團造訪位於北極的格陵蘭是不請自來。

不過范斯透過一段影音表示，他和烏沙．范斯僅限於走訪皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），探視駐紮在當地的美國太空軍（US Space Force）官兵，並「考察當前（格陵蘭的）安全形勢」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴丹麥廣播公司（DR）：「美方取消他們走訪格陵蘭社會各界的行程，我認為是非常正面的（決定），他們的參訪僅限於皮圖菲克太空基地，我們對此沒有異議。」

路透社報導，丹麥國會議員洪格（Karsten Honge）表示，美方決定不參訪西西繆特（Sisimiut）鎮舉辦的雪橇狗大賽和格陵蘭首府努克（Nuuk），看來他們是迫不得已。

洪格告訴丹麥國營電視台TV2：「他們這麼做，顯然是因為若他們現身努克或西西繆特，可能遭遇民眾手持標語並高喊『美國佬滾回家』的示威抗爭。」

丹麥 格陵蘭 美國 范斯

延伸閱讀

格陵蘭男回擊川普 「讓美國走開」MAGA帽暴紅 網友盼量產

美代表團將訪格陵蘭 丹麥總理：施壓令人無法接受

美副總統將訪格陵蘭美軍太空基地 聽取北極安全簡報

糗了…美國安群組誤加記者

相關新聞

貿易戰風險升溫！美國股市流動性逐漸乾涸 2大指標已見端倪

全球貿易戰的疑慮日增，進一步降低美股的流動性，也可能升高市場波動，使機構投資人備感頭疼。

好萊塢敲警鐘！50歲以上看YouTube人數大增 不僅流失年輕觀眾

傳統媒體企業為流失兒童觀眾至YouTube而苦惱不已，但他們或許也該擔心流失50歲以上的觀眾。

美股早盤／市場觀望關稅衝擊 標普500平盤波動、特斯拉跌逾2%

美股三大指數26日早盤漲跌互見，跌勢集中在科技股。投資人正觀望美國總統川普的對等關稅政策，是否引發通膨升溫與經濟衰退。

范斯改變計畫僅訪美軍駐格陵蘭基地 丹麥外長：歡迎

美國副總統范斯夫婦擬率團訪格陵蘭招致抨擊後，華府決定訪團此行僅限於造訪位於當地的美軍基地，丹麥外長今天對此表示歡迎

國產零件不足遭禁售半年 印尼4月11日開賣iPhone16系列

蘋果iPhone 16系列因未符合國產零件比重規定遭印尼禁售，經雙方談判，蘋果宣布在印尼投資逾3億美元（約新台幣99億元...

川普Fed新人事可望鬆綁銀行監管 歐洲央行無意跟進

儘管外界憂心美國總統川普若鬆綁重大管制措施，歐元區銀行可能會落後美國競爭對手，歐洲中央銀行仍拒絕放寬歐元區銀行相關規定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。