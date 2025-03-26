貿易戰風險升溫！美國股市流動性逐漸乾涸 2大指標已見端倪

全球貿易戰的疑慮日增，進一步降低美股的流動性，也可能升高市場波動，使機構投資人備感頭疼。

彭博資訊報導，所謂流動性，指的是在不影響價格的前提下，買賣資產的難易度。隨監管趨嚴、自動交易興起，近年流動性已逐漸下降，如今，關稅疑慮又增添變數，可能引發個股股價動盪，使機構投資人更難進行大筆交易。

這種現象反映在兩項廣受關注的流動性指標。德意志銀行編制的數據顯示，以交易最熱絡的合約衡量，標普500指數期指的流動性已降至兩年新低。在此同時，花旗集團依據標普500期貨交易量編製的流動性指數，其五日移動均值也接近兩年來最低。

Bright交易公司營運長佛萊森表示：「這讓我們非常擔憂，而且真的很令人沮喪」。「關稅擔憂加劇了個股的劇烈波動，因此每當波動性升高、程式交易介入，你就會感到自己又再度被輾過。」

流動性偏低，可能推高各類投資人為投資組合進行避險的成本，並擴大買賣價差，使投資人難以判斷合理價格。若投資人無法以理想價格售出股票，他們將被迫接受更低的價格，從而加劇股市賣壓。

Hodges Intrinsic價值型基金投資組合共同經理人莫平表示，他們原本計劃上月低接股價重挫的小型股，但在關稅衝擊下，股票流動性不足，「有時我們必須等候更久，直到市場流動性好轉才能下單，現在出脫持股時，也需要更有彈性」。