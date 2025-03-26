國產零件不足遭禁售半年 印尼4月11日開賣iPhone16系列
蘋果iPhone 16系列因未符合國產零件比重規定遭印尼禁售，經雙方談判，蘋果宣布在印尼投資逾3億美元（約新台幣99億元）及建立生產零件的工廠，才被解除禁令。蘋果官網指出，iPhone 16系列預計4/11在印尼販售。
由於蘋果未能符合在印尼國內銷售的智慧型手機須包含至少35%當地製造零件的要求，印尼當局於去年10月宣布禁止銷售iPhone 16系列。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）日前報導，蘋果與印尼政府經過逾5個月談判才達成協議，內容為蘋果承諾逾3億美元的投資案，包括蘋果開發人員學院、蘋果創新技術學院，以及在巴淡（Batam）建立一座生產AirTag的工廠等。
另外，蘋果還將致力於在印尼建立其在亞洲的首個研發中心，納入15間大學，主要專注於軟體開發。
蘋果官網顯示，iPhone 16系列預計4月11日開始在印尼發售。
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