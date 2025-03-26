好萊塢敲警鐘！50歲以上看YouTube人數大增 不僅流失年輕觀眾

傳統媒體企業為流失兒童觀眾至YouTube而苦惱不已，但他們或許也該擔心流失50歲以上的觀眾。

根據尼爾森（Nielsen）在各大經銷商測量所有串流、無線及有線觀看的「媒體經銷商指數」，YouTube打敗Netflix、迪士尼，奪下2月美國電視收視冠軍，市占達成空前的11.6%，部分原因是年長觀眾的增加。

65歲以上的YouTube觀看人數，在過去兩年裡增加近一倍（96％），統計數據顯示該年齡層的觀眾占比（15.4％）與2-11歲孩童（16.9％）相當；而50-64歲的觀眾則增加了62％。情報機構EMarketer估算，18-44歲占YouTube用戶數的42.1％，而45歲及以上的占37.4％。

整體而言，YouTube在電視觀看的占比穩定成長，過去兩年來增加53％。尼爾森的媒體經銷商指數排除了較小的YouTube電視（有線電視的競爭對手）以及透過電腦和手機的觀看人數，意味可能低估使用該平台的人數。

YouTube使用人數的攀升，尤其是年輕觀眾，有充足資料佐證。這對好萊塢來說是個警訊，因為比起傳統的電視和電影，他們的未來受眾愈來愈偏好片長較短、創作者主導的內容，還引發了何謂「優質」電視的爭論。

廣電公司與串流業者注意到這點，日益尋求把YouTube人才引入他們的電影及節目的方法，以及把完整的電視集數和電影上傳至Youtube。