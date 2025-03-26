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川普Fed新人事可望鬆綁銀行監管 歐洲央行無意跟進

中央社／ 法蘭克福26日綜合外電報導
川普上週提名鮑曼（Michelle Bowman）出任聯準會（Fed）下一任監管副主席。鮑曼過去大力抨擊因應2007到2009年全球金融危機實施的嚴格銀行規範。路透
川普上週提名鮑曼（Michelle Bowman）出任聯準會（Fed）下一任監管副主席。鮑曼過去大力抨擊因應2007到2009年全球金融危機實施的嚴格銀行規範。路透

儘管外界憂心美國總統川普若鬆綁重大管制措施，歐元區銀行可能會落後美國競爭對手，歐洲中央銀行仍拒絕放寬歐元區銀行相關規定的呼聲。

歐洲中央銀行（European Central Bank）銀行業監管人員之一的蒙塔格納（Patrick Montagner）在接受法新社訪問時說，金融監管機構「一向必須對銀行業務採取審慎態度」。

蒙塔格納說：「銀行業就本質而言，可能會造成很多不穩定因素。」他的監管機構負責監督歐元區100多家最大的銀行，從德意志銀行（Deutsche Bank）到法國巴黎銀行（BNP Paribas）和義大利聯合信貸銀行（UniCredit）。

川普重返白宮引發美國各大銀行對監管鬆綁的預期，人們認為他可能會縮減前總統拜登政府的對抗性做法。

川普上週提名鮑曼（Michelle Bowman）出任聯準會Fed）下一任監管副主席。鮑曼過去大力抨擊因應2007到2009年全球金融危機實施的嚴格銀行規範。

美國此舉可能會引發歐洲銀行要求鬆綁監管的呼聲，歐洲銀行過去頻頻抱怨更嚴格的規定削弱它們與美國對手競爭的能力。

但蒙塔格納認為，倘若「簡化」法規的呼聲實際上意味著「取消某些規定而損害銀行系統的復原能力，這不符合我們的做法」。

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