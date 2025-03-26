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越南允許SpaceX星鏈試行至2030年底 用戶上限60萬

中央社／ 河內26日綜合外電報導
越南將允許太空探索科技公司（SpaceX）在越南試行「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。 路透社
越南將允許太空探索科技公司（SpaceX）在越南試行「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。 路透社

越南政府今天表示，越南將允許太空探索科技公司（SpaceX）在越南試行「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。

路透社報導，越南政府在聲明中表示，星鏈的外資持股比例無任何限制，並說試行期將持續至2030年底。

作為東南亞工業樞紐的越南允許SpaceX推出其網路服務，部分分析師認為這是為了避免遭受美國關稅打擊所採取的措施之一。

目前尚不清楚SpaceX是否已經申請在越南推出服務的許可。星鏈在全球超過120個市場提供服務。

聲明指出，SpaceX獲准在越南全境提供固定和行動服務計畫，包括機上服務。

根據聲明，越南政府決定試行期內將用戶數限制在60萬。

SpaceX 星鏈 網路 美國 越南 關稅

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