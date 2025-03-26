Fed官員古斯比：若市場也開始對通膨不安將是重大警訊

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比示警，若債券市場開始反映投資人預期通膨升溫的現象，將是「重大警訊」，可能打亂決策官員原初的降息規畫。

古斯比目前在聯邦公開市場委員會（FOMC）是有表決權的成員。他接受英國金融時報訪問時說：「如果市場對長期通膨的預期也開始出現過去兩個月調查的走勢，我會視為讓人憂心的重大警訊。」

密西根大學一周前的調查顯示，美國家庭對長期通膨的預期攀升至1993年以來最高水準。

Fed 上周開會調高通膨預測，並大幅下修經濟成長展望，反映川普關稅措施正席捲整個美國經濟。不過，Fed主席鮑爾仍很有信心認為通膨預期仍然控制得宜，理由是市場對物價走勢看法尚稱溫和。

衡量市場對未來10年後半通膨預期的「未來五年之五年期預期通膨率（5y5y）」目前為2.2%；相較之下，密西根大學調查中，美國消費者對長期通膨的預期為3.9%。

曾擔任歐巴馬總統首席經濟顧問的古斯比表示，如果投資人的預期開始和家庭兩相接近，Fed就必須採取行動。他說：「幾乎不論當下情況如何，這都是必須處理的問題。」

全球央行官員普遍認為，穩定長期通膨預期是央行的核心職責。若民眾對央行失去信任，可能引發薪資和物價扶搖直上的惡性循環。

古斯比表示，Fed 已不再處於2023至2024年那條「黃金路」上。當時通膨乍似回落至2%，卻未拖累經濟成長，也未推升失業率；如今情勢則已進入「另一階段」，「一路風沙滾滾」。

古斯比表示，他認為12至18個月後利率會「明顯較低」，但也提醒，由於經濟不確定性高，下一次降息可能會比預期更晚。

他說：「我認為當一路風沙滾滾、充滿不確定時，『觀望』是正確的做法。但觀望不是沒有代價的──你可以多獲取資訊，卻會喪失漸進調整的空間。」

古斯比執掌的聯邦準備銀行轄區涵蓋密西根州，正是多家美國汽車製造商的大本營。他表示，未來三到六周將是「關鍵時期，將有一連串政策不確定性獲得解答」。

古斯比說：「我在轄區內和企業主管交流時，他們常提到4月2日是他們最不確定的一個時間點。」這天即是川普所稱的「解放日」，屆時他將宣布針對美國貿易夥伴的對等關稅措施。