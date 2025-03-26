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日經：台積電擴大對美投資不可避免 但2因素讓去台化未必成定局

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣台積電於新竹廠外的logo。路透
台灣台積電於新竹廠外的logo。路透

日經亞洲26日報導指出，台灣與中國關係持續惡化，美國憂心台海衝突恐重創全球晶片供應鏈，台積電遭遇美中壓力夾擊，擴大對美投資已是「不可避免」。不過報導也談到，台積電在台灣的在地條件難以複製，加上海外設廠供應鏈挑戰，台積電去台化未必成定局。

一名台積電前資深主管指出，面對地緣風險與美方壓力，擴大在美國投資已是「不可避免」。

過去台積電在美國首座晶圓廠因勞力短缺、原物料價格飆升及文化差異，歷時5年才竣工。消息人士透露，隨著經驗累積，台積電已梳理出主要問題與流程，預計未來新廠可望比照「台灣速度」，2年內完工。

美國製造將成為台積電未來營運版圖的重要一環。伯恩斯坦研究公司資深分析師Mark Li預估，台積電加碼投資的1000億美元，將在2030至2032年間讓美國先進晶片自給率提升至40%至50%。若美國晶圓價格較台灣高出3成，亞利桑那廠的營收最快可在2032年占整體營收3成。

一位晶片設備業資深高層對日經表示：「局勢不會一夕改變，但若美國的投資全面落實，5到10年內勢必會削弱台灣作為全球晶片重鎮的地位。你不能期待台積電在台美都打造如此昂貴的設備。」

不過，也有市場專家提醒，資本投入不等於短期內就能生產出高品質晶片。美國銀行（BofA）亞太科技研究協調員Simon Woo表示，亞洲以外地區要發展半導體製造，「良率」與「人才」是兩大關鍵。他打比方說：「晶片不像星巴克咖啡那樣全球一致，更像生魚片，日本的最好吃，在地條件難以複製。」

另一方面，儘管台積電積極推進擴廠計畫，供應鏈廠商卻普遍遲疑。多位化學與材料業者向日經表示，短期內難以在美國達成收支平衡。一名晶片材料供應商直言，唯有等亞利桑那6座廠全數投產，投資才可能損益兩平，「但那還有得等。」

家登董事長邱銘乾也指出，美國的生產效率與成本效益仍遠不及台灣，使得許多供應商對擴產保持觀望。一名設備供應商直言：「聽說台積電還要再蓋五座廠，我們真的嚇到了。光是焊接工人的費用，在亞利桑那就是台灣的10倍。」另有業者補充，鋼材價格也因美方關稅不確定性而持續上漲，進一步推高建廠成本。

從地緣政治觀點來看，美國可能認為台灣時間不多。包括2021年美國國防部報告在內，多位官員警告中國可能在2027年前動手攻台。美國戰略司令部司令柯頓（Anthony J. Cotton）上周也重申這項時程的警告。

產業調查機構TechInsights半導體經濟學家赫奇森（G. Dan Hutcheson）指出，台灣就像科技與地緣政治界的「希望鑽石」，美中雙方都想掌控它，「台積電對全球科技的重要性不言而喻。」

儘管部分台灣民間擔憂，台積電海外擴張恐讓國內產業空洞化，赫奇森卻認為恰恰相反。「如果產能全都集中在台灣，就成了攻擊首要目標。反之，若台積電將產能分散至美國、日本與德國，反而能降低北京動武的誘因，」他說，「就像把銀行的錢取出來後，就沒人想搶銀行了。」

半導體 台積電 美國

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