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亞馬遜測試購物、健康聊天機器人 用生成式AI滿足需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜近期開始讓一小群用戶測試一款購物助理與一款聚焦健康的聊天機器人。路透
亞馬遜近期開始讓一小群用戶測試一款購物助理與一款聚焦健康的聊天機器人。路透

亞馬遜擴大將生成式AI整合到更廣泛的電商領域中，近期開始讓一小群用戶測試一款購物助理與一款聚焦健康的聊天機器人。

AI已成為亞馬遜的投資重點領域，納入其零售、雲端運算、裝置和醫療保健業務。在零售業務方面，亞馬遜已經推出一款購物聊天機器人、給賣家使用的AI助理和AI購物指引。

最近幾周，亞馬遜正在測試的新服務出現在其App或網站上。這款名為Interests AI的購物工具會提示用戶「用自己己的話」形容感興趣的商品，接著它就會生成精選後的產品建議。這項功能可讓消費者利用更多對話式語言瀏覽產品，而且是與亞馬遜網站上的主要搜尋欄位分開。

在亞馬遜的主要App中，有個能使用這項功能的登入網頁。該網頁顯示：「形容你感興趣的，像是『泡咖啡小工具』或『最新的匹克球配件』—我們就會為您找到相關產品。」其他建議搜尋包括「關於堅持和面對失敗的兒童書籍」和「由木頭或金屬製、不會太難的腦力訓練小物」。

亞馬遜執行長安迪賈西（Andy Jassy）上個月表示，員工已經或正在打造1,000款生成式AI應用程式，雲端部門為企業推出一款名為「Q」的聊天機器人，在商業領域則是為消費者和數百萬第三方賣家推出了服務。

亞馬遜也探索AI能應付醫療需求的方法，包括測試一款「Health AI」聊天機器人，它可以回答健康和保健問題，提供滿足醫療保健需求的常見照護選項，同時推薦產品。

雖然亞馬遜的購物聊天機器人Rufus能夠建議像是冰袋與消炎止痛藥等產品，但Health AI能更進一步提供使用者醫療指引與照護小技巧，像是如何處理感冒症狀，甚至引導使用者造訪亞馬遜的線上藥局。網站指出，這項服務無法提供個人化的醫療建議。

隨著愈來愈多消費者擁抱生成式AI做為購物工具，亞馬遜希望靠著Health AI、Interests AI這類功能讓消費者採用自家的AI服務，而非使用像是OpenAI的ChatGPT等競爭同業的服務。

亞馬遜上月發表搭載生成式AI功能的新版語音助理Alexa+，能處理更複雜任務，甚至能幫使用者「代勞」。

AI 亞馬遜 消費者

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