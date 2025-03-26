FT：北京節能新規若落實 將打擊輝達H20晶片在陸銷售

中國大陸政府已祭出節能新規，若嚴格落實，企業將無法採購輝達（NVIDIA）在大陸最暢銷的高階晶片。

英國金融時報引述取得的文件報導，大陸發改委建議各單位在新建或擴建資料中心時，應選用符合嚴格能效標準的晶片。發改委這項限制措施早在去年即已推出，但並未曝光。

在新規定之下，輝達的H20晶片將達不到要求。H20 並非輝達最頂尖的圖形處理器（GPU），而經過特別調整，以符合美國出口管制規範。

知情人士向金融時報透露，近幾個月來，大陸監管機關私下勸導阿里巴巴、字節跳動和騰訊等科技龍頭避免採購H20晶片。

不過，目前這些規定尚未嚴格執行，H20晶片在大陸市場銷售仍保持強勁，並未受到明顯衝擊。

但知情人士也指出，若發改委日後加強落實，將對輝達在大陸年營收170億美元的業績構成很大威脅。

金融時報報導，為緩解緊張關係，輝達正積極安排未來幾月內和發改委主委鄭柵潔會面。

知情人士透露，因應這項管制，輝達也準備調整H20晶片，以符合中國發改委的規定。不過，相關技術變更會降低晶片效能，也不利在大陸市場競爭。

知情人士向金融時報透露，由於相關限制僅適用於新建資料中心，有些業者透過在既有資料中心汰換舊晶片、改用H20晶片的方式來規避管制。

知情人士也表示，英特爾（Intel）的HL328與HL388晶片也不符合中國發改委的環保要求，不過由於這兩款產品在中國銷售量有限，預料影響不大。