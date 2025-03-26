快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：台積電預定今年動土興建亞利桑那州第3廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。歐新社
台積電除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。歐新社

日本媒體報導，台積電預定今年內動土興建亞利桑那州第三座晶圓廠。

--日媒引述知情人士報導，亞利桑那一廠花了近五年才落成，但接下來新廠的興建進度可縮減為兩年，和台灣建廠速度相當。

--台積電表示，仍按原本規畫，第二座晶圓廠（生產3奈米製程）將於2028年前開始量產，第三座廠（規劃2奈米及更先進製程）則預定於2030年前啟用。

--日媒指出，除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。

--台積電表示，台南3奈米晶圓廠仍在擴建，更先進的A14和A10製程正在新竹總部附近的「母廠」研發中。

--在美相關供應鏈尚未完備，成本也高。多位半導體化學品和材料業高層透露，在美國投資恐需相當長時間才會轉虧為盈，以化學品投資為例，可能要等到台積電在亞利桑那州的六座晶圓廠全數投產後，才有機會達到損益兩平。

--本報2月14日即報導，台積電已決定計劃明年中舉行亞利桑那州第三廠提前於今年中動工，還將邀請美國重要官員參加這次動工典禮。

亞利桑那州 台積電 奈米

延伸閱讀

英特爾傳爭取輝達、博通訂單

晶片戰爭作者米勒肯定台積電投資美國 但未來壓力難免

科技戰掀關注 若美國控制台積電？陸學者：對大陸還價能力將增強

三大法人買超102億元 外資連2天回補台積電

相關新聞

日媒：台積電預定今年動土興建亞利桑那州第3廠

日本媒體報導，台積電預定今年內動土興建亞利桑那州第三座晶圓廠。

這位基金經理人點名四家長抱AI股 台積電在列

First Eagle 投資公司基金經理人古普塔（Manish Gupta）接受 MarketWatch 訪問，點名台積...

蘋果6月全球開發者大會 料將發布新作業系統

蘋果公司（Apple）計劃在6月9日當周舉行年度全球開發者大會（WWDC），屆時預期將宣布重新設計的iPhone、iPa...

美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

根據美國政府在周二（25日）發布的聯邦公報，美國已將包括在中國大陸、伊朗和巴基斯坦在內的數十個實體列入出口限制清單，其中...

台積電ADR小跌 較台北交易溢價20.9%

台積電ADR周二（25日）小跌0.1%，收在180.90美元，較台北交易溢價20.9%。

科技股反彈拉抬美股大盤 消費者信心挫低潑了市場冷水

美國股市周二在大型科技股尾盤反彈帶動下勉強收高，蘋果（Apple）上漲，輝達（NVIDIA）下跌，投資人對關稅有所轉圜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。