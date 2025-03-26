聽新聞
0:00 / 0:00
日媒：台積電預定今年動土興建亞利桑那州第3廠
日本媒體報導，台積電預定今年內動土興建亞利桑那州第三座晶圓廠。
--日媒引述知情人士報導，亞利桑那一廠花了近五年才落成，但接下來新廠的興建進度可縮減為兩年，和台灣建廠速度相當。
--台積電表示，仍按原本規畫，第二座晶圓廠（生產3奈米製程）將於2028年前開始量產，第三座廠（規劃2奈米及更先進製程）則預定於2030年前啟用。
--日媒指出，除了新一輪投資計畫之外，如今建廠步調明顯加快，恐引發台灣將喪失關鍵產業中最有價值資產的疑慮。
--台積電表示，台南3奈米晶圓廠仍在擴建，更先進的A14和A10製程正在新竹總部附近的「母廠」研發中。
--在美相關供應鏈尚未完備，成本也高。多位半導體化學品和材料業高層透露，在美國投資恐需相當長時間才會轉虧為盈，以化學品投資為例，可能要等到台積電在亞利桑那州的六座晶圓廠全數投產後，才有機會達到損益兩平。
--本報2月14日即報導，台積電已決定計劃明年中舉行亞利桑那州第三廠提前於今年中動工，還將邀請美國重要官員參加這次動工典禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言