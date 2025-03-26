植田和男：如果經濟表現符合預期 日銀將繼續升息

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，如果經濟和物價發展符合央行的預測，央行將繼續提高利率。

植田和男今天向國會進行半年度報告時表示，在截至2027年3月的預測期後半段，物價趨勢可能與日本央行的目標一致。

他向國會表示，日本經濟正在溫和復甦，儘管還存在一些弱點，此外，海外貿易政策與全球物價趨勢的影響，也增添了日本經濟的不確定性。他說，匯率變動對物價的影響可能比過去更大。

另一方面，日本周三公布的數據顯示，日本2月服務業通膨領先指標達到3%，這令市場維持預期央行還會進一步升息。

日銀據顯示，2月服務業生產者物價指數（衡量企業間收取的服務費用）較去年同期上揚3%，但較1月經修正後的3.2%增幅減緩。

日銀已經在1月升息1碼，基準利率為0.5%。央行正密切關注服務業通膨，以尋找線索，看看持續的工資上漲前景是否會促使企業繼續提高價格，並使通膨率持續維持在2%的目標附近。