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這位基金經理人點名四家長抱AI股 台積電在列

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電按預估獲利估算的本益比低於標普500指數。美聯社
台積電按預估獲利估算的本益比低於標普500指數。美聯社

First Eagle 投資公司基金經理人古普塔（Manish Gupta）接受 MarketWatch 訪問，點名台積電（2330）四檔他認為將受惠於AI系統與流程發展的個股。

共同管理576億美元 First Eagle Global Fund的古普塔強調，First Eagle 選股著眼於「未來十年」，不隨市場消息起舞。他說：「我們投資的對象是具備長遠眼光的經營團隊。對長期投資人而言，專注於單季財報表現並非最佳策略。」

按此原則，他青睞Salesforce、Meta 、C.H. Robinson和台積電四檔股票。

他表示，First Eagle 已持有台積電股票「多年」，台積電在全球晶圓代工市場市占率於2024年達到60%，其他業者難以與台積電競爭，原因在於台積電規模上的優勢，因此「研發與資本支出預算高於競爭對手的整體營收」。

他表示，就連超大規模資料中心業者（hyperscaler）也難以滿足客戶需求，而台積電掌握高階市場，為輝達（NVIDIA）也為及輝達的競爭者生產圖形處理器（GPU）。

至於中國大陸聲張台灣主權可能帶來的風險，古普塔認為，台積電計劃在美國投資1,000億美元擴建產能，有助於降低長期投資風險。

他補充，台積電配發股利穩定成長，目前按預估獲利計算的本益比為19.1倍，低於標普500指數的加權預估本益比的20.5倍。

根據 FactSet 調查，市場預期台積電2024至2026年的營收年均複合成長率（CAGR）為21.8%，每股盈餘CAGR為24.1%；相較之下，標普500指數的營收與每股盈餘CAGR分別為6.1%和13.5%。

台積電 指數 風險

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