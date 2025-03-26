快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

美基因檢測公司23andMe聲請破產 用戶急刪數據

中央社／ 舊金山25日專電
美國基因檢測公司23andMe向法院聲請破產保護。歐新社
美國基因檢測公司23andMe向法院聲請破產保護。歐新社

舊金山灣區基因檢測公司23andMe兩日前因財務困境向法院聲請破產保護，正在尋找買家。該公司擁有超過1500萬名用戶，在破產消息傳出後，許多用戶希望刪除基因數據，加州檢察長邦塔並提供8步驟刪除指南。

總部位於南舊金山的基因檢測公司23andMe成立於2006年，以人類有23對染色體和強調使用者參與命名，估值曾一度高達60億美元（約1980億台幣），公司在23日晚間因財務困境和營運挑戰，依美國破產法第11章向密蘇里州聯邦法院聲請破產保護。

23andMe因提供用戶了解自己基因特徵與家族健康史在美國聲名大噪，主要透過唾液樣本進行基因檢測，擁有超過1500萬名用戶，聲請破產消息傳出後引發數據外洩隱憂。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在21日提前向消費者示警，呼籲民眾從平台刪除基因數據，基於這些數據的敏感性，建議民眾要求23andMe銷毀儲存的基因樣本。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天指出，公司聲請破產保護後，顧客急著刪除個人數據，導致網站在24日晚間當機，客服聊天機器人回應表示正在處理大量客戶詢問、網站流量驟增，建議顧客稍後再試，有些用戶試圖刪除已故家人資料也不成功。

部分用戶表示，從平台刪除個資流程極其繁瑣。一名新澤西州用戶說，得知自己的基因數據可能會被賣給私人買家後便開始嘗試刪除帳號，但直到今天中午都沒有成功。

23andMe在2021年正式上市，而後一直無法創造穩定營收，研究與治療領域的業務發展也未見突破，2024年更出現資安漏洞，導致約700萬名用戶資料外洩，股價暴跌。

原執行長沃潔斯基（Anne Wojcicki）在公司聲請破產後宣布辭去職務。

未來23andMe找到買家後，用戶的基因數據會如何處理目前尚不清楚。董事會主席詹森（Mark Jensen）在一份公司聲明中指出，23andMe致力繼續保護用戶數據，並在未來對用戶數據管理保持透明度，數據隱私將成為任何潛在交易的重要考慮因素。

基因 破產 舊金山

延伸閱讀

局部晚期肺癌新希望／陳崇裕：協助患者返職場貢獻所長

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」　賈永婕：我只貢獻了基因

開幕打卡贈可頌！ 「網美蔬食早午餐」第四家分店進駐南港LaLaport 「酪梨堡、加州卷」新菜必吃

長壽之謎有解？科學家研究「世界最老婆婆」基因 發現特殊微生物群

相關新聞

日媒：台積電預定今年動土興建亞利桑那州第3廠

日本媒體報導，台積電預定今年內動土興建亞利桑那州第三座晶圓廠。

這位基金經理人點名四家長抱AI股 台積電在列

First Eagle 投資公司基金經理人古普塔（Manish Gupta）接受 MarketWatch 訪問，點名台積...

蘋果6月全球開發者大會 料將發布新作業系統

蘋果公司（Apple）計劃在6月9日當周舉行年度全球開發者大會（WWDC），屆時預期將宣布重新設計的iPhone、iPa...

美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

根據美國政府在周二（25日）發布的聯邦公報，美國已將包括在中國大陸、伊朗和巴基斯坦在內的數十個實體列入出口限制清單，其中...

台積電ADR小跌 較台北交易溢價20.9%

台積電ADR周二（25日）小跌0.1%，收在180.90美元，較台北交易溢價20.9%。

科技股反彈拉抬美股大盤 消費者信心挫低潑了市場冷水

美國股市周二在大型科技股尾盤反彈帶動下勉強收高，蘋果（Apple）上漲，輝達（NVIDIA）下跌，投資人對關稅有所轉圜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。