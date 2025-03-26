美基因檢測公司23andMe聲請破產 用戶急刪數據

舊金山灣區基因檢測公司23andMe兩日前因財務困境向法院聲請破產保護，正在尋找買家。該公司擁有超過1500萬名用戶，在破產消息傳出後，許多用戶希望刪除基因數據，加州檢察長邦塔並提供8步驟刪除指南。

總部位於南舊金山的基因檢測公司23andMe成立於2006年，以人類有23對染色體和強調使用者參與命名，估值曾一度高達60億美元（約1980億台幣），公司在23日晚間因財務困境和營運挑戰，依美國破產法第11章向密蘇里州聯邦法院聲請破產保護。

23andMe因提供用戶了解自己基因特徵與家族健康史在美國聲名大噪，主要透過唾液樣本進行基因檢測，擁有超過1500萬名用戶，聲請破產消息傳出後引發數據外洩隱憂。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在21日提前向消費者示警，呼籲民眾從平台刪除基因數據，基於這些數據的敏感性，建議民眾要求23andMe銷毀儲存的基因樣本。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天指出，公司聲請破產保護後，顧客急著刪除個人數據，導致網站在24日晚間當機，客服聊天機器人回應表示正在處理大量客戶詢問、網站流量驟增，建議顧客稍後再試，有些用戶試圖刪除已故家人資料也不成功。

部分用戶表示，從平台刪除個資流程極其繁瑣。一名新澤西州用戶說，得知自己的基因數據可能會被賣給私人買家後便開始嘗試刪除帳號，但直到今天中午都沒有成功。

23andMe在2021年正式上市，而後一直無法創造穩定營收，研究與治療領域的業務發展也未見突破，2024年更出現資安漏洞，導致約700萬名用戶資料外洩，股價暴跌。

原執行長沃潔斯基（Anne Wojcicki）在公司聲請破產後宣布辭去職務。

未來23andMe找到買家後，用戶的基因數據會如何處理目前尚不清楚。董事會主席詹森（Mark Jensen）在一份公司聲明中指出，23andMe致力繼續保護用戶數據，並在未來對用戶數據管理保持透明度，數據隱私將成為任何潛在交易的重要考慮因素。