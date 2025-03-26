分析師：晶片業下半年需求堪憂

美國金融服務公司海納國際集團（Susquehanna）認為，美國總統川普有意要對半導體進口課徵關稅，將在今年稍晚對晶片產業帶來問題。

海納分析師的霍塞尼周二（25日）說，最近他與亞洲晶片供應鏈的多家公司談過後，主要的心得是，客戶為了避免關稅，會很顯著將第2季的出貨大量移至第1季。

霍塞尼在報告中寫道，「如此一來，若是銷售力道未能增強，會導致2025年下半年走下坡的風險增加。」訂單往前挪產生了危險，令下半的需求減少。

今年以來，川普不斷重複提到，最終會對晶片進口課徵關稅，以鼓勵晶片在美國國內製造。華爾街日報23日報導，川普4月2日預定要宣布的對等關稅，其中針對晶片在內的特定產業關稅，應該不會列入。然而，24日川普就強調，晶片關稅將仍然會有。

關稅的不確定性已經影響大型晶片公司的營運，管理生產與需求更為困難。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）說，英特爾第1季的展望反映了經濟的不確定性，以現實狀況。客戶因為擔心可能會有的關稅，部分採購已提前到上一季。

iShare半導體ETF今年至今已跌5%。