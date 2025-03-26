歐洲最大影劇發行商愛上台灣 寫台法合作里程碑

歐洲最大劇集展Series Mania今天開幕，台灣館舉辦酒會，國際產業人士雲集。與文策院簽署MOU的歐洲娛樂巨頭Federation創辦人布瑞頓告訴中央社，他愛上台灣這個亞洲最開放國家，盼將台灣作為前進亞洲的中心。

歐洲最大劇集展Series Mania 25日於法國里爾登場，文策院舉辦台灣交流酒會，並在會中與歐洲最大娛樂集團之一、法國製作公司Federation Studios簽署合作備忘錄（MOU），深化台法影視合作、前進國際市場。

台灣影視團隊與歐洲產業重要人物齊聚酒會，法國國家電影與動畫中心（CNC）歐洲及國際事務事務總監監凱斯勒（Jérémie Kessler）、Series Mania劇集展總監赫茲伯格（Laurence Herszberg）等也出席見證。

台法產業合作邁向重要里程碑，文策院董事長蔡嘉駿向中央社透露，今年將有Federation在內的兩家法國國際娛樂巨頭來台落腳，除展現台法文化交流的成果，更可看到商機，因國際合製將是未來影視產業重中之重。

Federation為歐洲最大發行商，業務涵蓋製作、合作和版權管理等，神劇「巴黎情報局」、「環遊世界 80天」等都出自其手。創辦人布瑞頓（Pascal Breton）告訴中央社，近年他將目光轉向亞洲，認為台灣是「理想之所」，願將台灣作為前進亞洲的中心。

造訪過台灣的布瑞頓告訴中央社，「我愛上了這個國家，尤其是它的人民。我第一次訪台時就發現很棒的台灣節目，可在歐洲推廣。台灣專業能力很強，希望我的團隊能和台灣製作人建立夥伴關係。此外我很喜歡亞洲，而台灣可能是亞洲國家中對世界最開放的，這也是其優勢。」

除開放氛圍，布瑞頓指出台灣的另一優勢在於科技發展，「台灣，可能還有韓國，是科技發展最先進的兩個國家，這個產業與技術創新密切相關。」

文策院與Series Mania密切合作邁入第4年。總監赫茲伯格受訪時指出，每年雙方請來歐洲代表團為台灣影視從業者舉辦一系列培訓工作坊。此外，還有台灣提案專場，為台灣劇集找國際資源。

被問及台灣影視產業優勢，赫茲伯格笑著說，「你們很強，有真正的專業，產業技術品質極佳，也知道如何說故事。有好的作者和演員，現在只需要把既存且優秀的國內市場，也向國際合製開放，如很重要的歐洲市場。台灣影視產業在這方面極具優勢。」

她笑著告訴記者，讓她印象深刻的除了影視產業能量外，還有台灣的時尚。她在昨天紅毯活動上穿的便是台灣設計師的服裝。

此外，台灣提案專場也在25日舉辦，遴選5部企劃向全球提案，包括作家張國立原創IP諜報劇集「飛」、「聽海湧」導演新作「H.A.H.A.H.A 動物急先鋒」、變裝皇后爭取平權的奇幻作品「幻妝曲」、刻畫台灣流行1960年代音樂革命的「冷戰諜聲」和講述教育集團背後黑暗秘密的「孩提迷宮」。

製作「飛」的友松娛樂製片謝一麟參與提案，他指出，全球平台與製作公司都在各地找優秀的團隊合作，包括在台灣。

謝一麟分析，「台灣在言論自由與創意方面非常多元，加上各種公家與民間資金，都在做各種投資、補助，蠻多國外的公司都前來尋求合作，現在有很好的機會，無論是跟歐洲、亞洲或東南亞。」

台灣與Series Mania合作培育人才，並透過市場展的台灣館為作品尋覓商機，和國際買家及投資方、影視產業專業人士交流。

蔡嘉駿指出，台灣創作自由、思想無侷限。加上台灣政府和法國一樣，正積極向文化產業投入人力、物力、金錢以長期深耕。有鑑於此，近兩年有許多法國、日本、韓國、美國公司都紛紛選擇來台成立公司並與文策院合作。

蔡嘉駿直言，「只要我們把英文水平和說故事方法提升，加上近年來許多的國際夥伴，台灣的內容、影視作品要出海，就不是只是口號。」對此，文策院近年邀請國際製作人、導演來台傳授心法，協助扭轉劣勢。