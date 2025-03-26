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中國大陸走私商品重創墨西哥產業 墨國政府加強查緝

中央社／ 瓜地馬拉市25日專電

墨西哥經濟與勞工部長切德羅伊表示，由於中國走私的紡織品和鞋類商品大量湧入墨西哥市場，已嚴重影響墨國本土產業，政府將加強查緝遏止中國的不公平競爭。

墨國媒體「前線新聞」（Primera Linea）日前調查報導，許多中國業者申報不誠實，比如進口申報僅列出1000雙鞋的數量，但實際進口卻超過2萬雙，導致大量商品能夠以極低的價格扭曲市場行情，造成當地產業的衝擊。

報導指出，過去3年內，面對中國大量走私商品、還有本身營運成本增加，墨西哥80%紡織工廠倒閉。紡織業者表示，根據他們在市場上的調查，中國走私進口的紡織商品，數量是過去的7倍，讓紡織業難以生存。不過報導也點名，中國走私商品猖獗，也凸顯了墨西哥海關可能涉及貪腐行為，政府當局必須同時加強整頓紀律。

墨西哥經濟與勞工部長切德羅伊（Victor GabrielChedraui）強調，政府打擊紡織品與鞋類走私是當務之急，因為這一問題嚴重影響國內產業。若無法有效遏制中國走私，墨國產業將持續陷危機，並面臨更嚴重損失。墨西哥政府也將和當地紡織服務業者合作，建立產銷一體的策略，透過大型零售商與製造商合作拓展銷售管道，甚至推動商品直送到府服務，以強化競爭力。

墨西哥國家海關總署（Agencia Nacional de Aduanasde Mexico，ANAM）日前更發布公告，從3月5日展開近年最大規模緝私行動，在潘塔科港（Pantaco）查獲33個貨櫃，總價值超過3億墨西哥披索（約新台幣5億元）的中國走私商品。除了紡織品外，被查扣的商品還有溜冰鞋、摩托車、自行車、玩具、背包甚至辦公椅等。

墨西哥國家海關總署表示，被查獲的商品不只進口商沒提供合法證明，還涉及報關不實，因此，除了在港口做第一線查緝外，墨國警方還在高速公路重點路段設置關卡，攔查往來的貨櫃車，目標也是鎖定中國走私商品。

中國長期利用墨西哥作為中介地點「洗產地」。利用墨西哥和美國及加拿大簽有貿易協定，把「中國製造」變為「墨西哥製造」，再輸往美加地區，以規避高額關稅。紡織品以各種商品走私加上傾銷，不只讓墨國產業飽受打擊，更成為美國以關稅制裁墨西哥的原因之一。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今年1月提出「墨西哥計畫」，大幅限制中國商品進入墨西哥，原先依賴中國進口的紡織品，改增加由本地採購，並同時協助被中國鋼鐵傾銷打擊的墨西哥鋼鐵業者發展，且展開國家戰略級的反走私「清理行動」（Operacion Limpieza），以保護墨國本土產業。

墨西哥 海關 走私

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