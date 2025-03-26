美元指數下跌 美國消費者信心降至四年來最低
美元兌日圓周二回落，兌歐元持穩，美國消費者信心降至四年來最低。
美元兌日圓貶值0.5%至149.91日圓 ，盤中曾觸及三周高點 150.94。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至104.184，結束四連漲之勢。
世界大型企業研究會(Conference Board) 公布，3月美國消費者信心指數下降7.2點至92.9，彭博調查的經濟學家預估中值為94。
Brown Brothers Harriman & Co.高級市場策略師Elias Haddad表示，消費者信心指數顯示美國消費者越來越猶豫，這顯然對美元不利。
美國公債殖利率小幅下滑。10年期公債殖利率收在4.307%。
歐元兌美元持平於1.08左右，德國3月IFO企業商業信心指數上升，升幅符合經濟學家預期。
美元兌加幣貶值0.2%，至1.4295，連續第二日下跌。加拿大總理卡尼希望就貿易問題與美國展開「認真」的談判。
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