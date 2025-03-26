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美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

蘋果6月全球開發者大會 料將發布新作業系統

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果公司2024年的全球開發者大會（WWDC）。歐新社
蘋果公司2024年的全球開發者大會（WWDC）。歐新社

蘋果公司（Apple）計劃在6月9日當周舉行年度全球開發者大會（WWDC），屆時預期將宣布重新設計的iPhone、iPad和Mac作業系統。

蘋果周二（25日）表示，除了當周一開始的現場主題演講演示外，其他活動將在線上舉行。

彭博新聞指出，蘋果一直在人工智慧（AI）領域努力追趕競爭對手，不過AI不太可能成為此次活動的主要焦點。預期蘋果的AI功能可以有重大增強和改進的時間，還要等到更晚以後。

今年6月WWDC上可能的主打項目之一，將是作業系統重新設計，包括iOS 19、iPadOS 19和macOS 16。過去多年來，蘋果都在WWDC進行重大新發表，例如去年是推出Apple Intelligence（蘋果智慧）、2023年頭戴裝置Vision Pro、2020年宣告不用英特爾（Intel）晶片。

Intelligence Vision

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