蘋果6月全球開發者大會 料將發布新作業系統

蘋果公司（Apple）計劃在6月9日當周舉行年度全球開發者大會（WWDC），屆時預期將宣布重新設計的iPhone、iPad和Mac作業系統。

蘋果周二（25日）表示，除了當周一開始的現場主題演講演示外，其他活動將在線上舉行。

彭博新聞指出，蘋果一直在人工智慧（AI）領域努力追趕競爭對手，不過AI不太可能成為此次活動的主要焦點。預期蘋果的AI功能可以有重大增強和改進的時間，還要等到更晚以後。

今年6月WWDC上可能的主打項目之一，將是作業系統重新設計，包括iOS 19、iPadOS 19和macOS 16。過去多年來，蘋果都在WWDC進行重大新發表，例如去年是推出Apple Intelligence（蘋果智慧）、2023年頭戴裝置Vision Pro、2020年宣告不用英特爾（Intel）晶片。