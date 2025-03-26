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美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

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美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國川普政府擴大出口管制實體清單，大量中國企業遭列入，也包含一家陸企在台灣的子公司。路透
美國川普政府擴大出口管制實體清單，大量中國企業遭列入，也包含一家陸企在台灣的子公司。路透

根據美國政府在周二（25日）發布的聯邦公報，美國已將包括在中國大陸、伊朗和巴基斯坦在內的數十個實體列入出口限制清單，其中包括中國伺服器品牌龍頭廠浪潮集團旗下的浪潮軟件等公司，以及浪潮在台灣的子公司數字雲端公司（Inspur Taiwan）。

其中一份文件顯示，中國、伊朗、巴基斯坦、南非和阿聯的共計70個實體被列入。路透報導，根據該通知，這些實體中包括超過50個來自中國的實體，被發現其行為與美國的國家安全或外交政策相違背。

另一文件顯示，12家中國大陸和台灣實體被列入清單，台灣遭列入的一家公司是浪潮數字雲端有限公司，即大陸浪潮集團在台灣的子公司；至於遭列入清單的陸企則包括北京智源人工智能研究院、河南鼎新信息產業、包括讓潮軟件在內的浪潮集團旗下、在北京與香港的五家公司，以及寧暢、中科可控、中科泓泰電子公司。

這12家被列入管制清單的企業，遭美國指控為中國用戶開發先進的AI、超級電腦和高性能AI晶片，「與中國的軍工綜合體關係密切」。

美國商務部指出，這些實體「所進行的活動違反了美國國家安全和外交政策」。被列入所謂「實體清單」的企業，在未經政府授權的情況下，不可取得美國的商品和技術。

商務部長盧特尼克在一份聲明中表示：「我們不會允許對手利用美國的技術來強化自己的軍隊並威脅美國人的生命。」

被美國列入另一份出口管制清單的企業，則是因為「對無保障核子活動或彈道飛彈計畫有所貢獻」。美國商務部負責工業和安全事務的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示，此舉是為了防止美國技術和產品被濫用於高性能運算、高超音速飛彈和軍機訓練等活動。

北京 彈道飛彈 美國

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