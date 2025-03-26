台積電ADR小跌 較台北交易溢價20.9%

台積電ADR周二（25日）小跌0.1%，收在180.90美元，較台北交易溢價20.9%。

美國股市周二在大型科技股尾盤反彈帶動下勉強收高，蘋果（Apple）上漲，輝達（NVIDIA）下跌，投資人對關稅有所轉圜的期待最終凌駕消費者信心再次下滑的打擊。

標普500指數小漲9.08點，漲幅0.2%，收在5,776.65點；那斯達克綜合指數上漲83.27點，漲幅 0.5%，報 18,271.86 點；道瓊工業指數微漲4.18點，收在 42,587.50 點。

費城半導體指數下跌0.7%，輝達（NVIDIA）跌0.6%。

台灣加權股價指數周二上漲166.55點，收在22,273.19點。台積電收漲1.9%至990.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.42 -1.21 160.50 0.57

中華電 CHT 129.33 +0.28 129.00 0.26

台積電 TSM 1,196.76 -0.14 990.00 20.89

聯電 UMC 44.46 -1.03 44.85 -0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據