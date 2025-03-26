科技股反彈拉抬美股大盤 消費者信心挫低潑了市場冷水

美國股市周二在大型科技股尾盤反彈帶動下勉強收高，蘋果（Apple）上漲，輝達（NVIDIA）下跌，投資人對關稅有所轉圜的期待最終凌駕消費者信心再次下滑的打擊。

標普500指數小漲9.08點，漲幅0.2%，收在5,776.65點；那斯達克綜合指數上漲83.27點，漲幅 0.5%，報 18,271.86 點；道瓊工業指數微漲4.18點，收在 42,587.50 點。

費城半導體指數下跌0.7%，輝達（NVIDIA）跌0.6%，台積電ADR跌0.1%。

標普500指數盤中大部分時間走勢震盪，收盤上漲0.2%。美國3月消費者信心指數跌至下滑至92.9，是四年來低點，打壓了華爾街看漲情緒。美國公債殖利率小幅下滑。10年期公債殖利率收在4.307%。

美國總統川普周一表示，汽車關稅即將公布，但他暗示並非所有提議的關稅都會在4月2日實施，而華爾街正密切關注相關消息。

對於美股反彈是否還會繼續，市場人士意見不一。滙豐策略師Max Kettner以經濟疑慮為由將美股評級下調至減持。與此同時，摩根大通Ilan Benhamou認為，隨著關稅政策逐漸明朗，應停止逢高賣出美股。

特斯拉(Tesla) 2月在歐盟銷量暴跌47%，但特斯拉股價仍上漲3.4%，延續周一大漲之勢。蘋果上漲1.4%，帶動那斯達克綜合指數收高。

國際紙業(International Paper)大漲6.5%，該公司設定了獲利大幅成長的目標。沃爾瑪（Walmart）下跌3.1%，拖累道瓊工業指數。

KB Home 大跌逾 6%，這家住宅建築商下調了 2025 年全年營收預測。

在標普 500 指數的 11 大類股中，有七個上漲，其中通信服務股領漲，漲幅為 1.4%，其次是非必需消費品 ，漲幅為 1%。