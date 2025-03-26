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投資人對川普新一輪關稅疑慮緩解 美股多收高

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）即將徵收的新一輪關稅，似乎不像外界所想像的這麼嚴重，市場對關稅的疑慮稍微緩解，美股4大指數今天多收高。

道瓊工業指數微漲4.18點或0.01%，收報42587.50點。

標普500指數上揚9.08點或0.16%，收在5776.65點。

那斯達克指數挺升83.27點或0.46%，收18271.86點。

費城半導體指數下挫32.89點或0.70%，收4661.34點。

半導體 指數 美國

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