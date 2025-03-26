投資人對川普新一輪關稅疑慮緩解 美股多收高
美國總統川普（Donald Trump）即將徵收的新一輪關稅，似乎不像外界所想像的這麼嚴重，市場對關稅的疑慮稍微緩解，美股4大指數今天多收高。
道瓊工業指數微漲4.18點或0.01%，收報42587.50點。
標普500指數上揚9.08點或0.16%，收在5776.65點。
那斯達克指數挺升83.27點或0.46%，收18271.86點。
費城半導體指數下挫32.89點或0.70%，收4661.34點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言