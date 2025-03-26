美國總統川普廿四日再度呼籲聯準會降息，為聯準會上周按兵不動後，二度施壓聯準會降息，可能與聯準會主席鮑爾再起衝突。今年沒有決策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則認為，聯準會今年可能只會降息一次，因為關稅阻礙通膨回落的進程。

川普在內閣會議表示，「整體而言，物價正在下跌，能源價格正在降下來，我希望看到聯準會降息，你們會看到利率會降下來」，「這只是我的意見，因為事態正在好轉，我們控制住通膨了，關稅很快將帶進大量資金」。

美國財政部長貝森特也在同一場會議承諾，將抑制通膨，他強調政府正在減少「政府部門的過多就業，因此被政府裁員的所有人將有機會進入民間部門」，這將帶來通膨減緩，控制住通膨。

在聯準會上周按兵不動後，川普表示隨著他計畫實施的關稅將衝擊經濟，聯準會最好要降息。但鮑爾已表明，關稅帶來經濟的不確定性。