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韓版台積電 現代投資美210億美元
美國總統川普廿四日宣布，南韓現代汽車將對美國追加投資二一○億美元（約台幣六九三○億元），並建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾二百七十萬公噸鋼鐵。現代汽車集團會長鄭義宣另提到，將購買美國液化天然氣力挺當地能源業。
中央社報導，川普廿五日與鄭義宣等人一起在白宮宣布這項消息，比照台積電宣布對美擴大投資模式。
川普說，現代汽車未來幾年將在美國追加投資二一○億美元，而在路易斯安那州的新鋼鐵廠是其中一環，這座鋼鐵廠將為美國鋼鐵工人創造逾千個工作崗位，隨後還會進行大規模擴展。他說，現代汽車也將大規模增加在喬治亞州的汽車製造業務。
川普說，現代汽車最新投資案清楚表明關稅作用強大，現代會在美國生產鋼鐵並製造汽車，他們將不需付任何關稅，「只要在美國製造產品，就沒有關稅」，這也是許多公司選擇到美國的原因。
鄭義宣隨後發言回顧現代汽車一九八六年進入美國市場，「從那時起，我們已投資超過二百億美元」，在全美五十個州提供超過五十七萬個工作機會，未來四年內對美追加投資二一○億美元，將為美國更自主且安全的汽車供應鏈奠定基礎。此外，現代汽車集團會購買價值卅億美元的美國液化天然氣。
財經媒體ＣＮＢＣ指出，南韓是美國貿易逆差國之一，川普本月初才點名南韓對美國產品徵收高關稅，聲稱南韓對美國產品的平均關稅是美國對南韓的四倍。
南韓政府則表示，美韓已簽署自由貿易協定，截至二○二四年，南韓對美國進口產品的實際關稅稅率僅百分之○點七九。
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