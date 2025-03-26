砸10億美元 買輝達產品 蘋果加入AI軍備賽

外資分析師透露，蘋果加入人工智慧（AI）大賽，正斥資10億美元購買輝達伺服器機架，可能與戴爾與美超微合作，開發生成式AI大型伺服器叢集。

財經網站IBD報導，Loop Capital分析師巴魯（Ananda Baruah）24日晚間在客戶報告中表示，蘋果正在下單採購約10億美元的輝達GB300 NVL72機架，相當於購入250台伺服器，每台要價370萬~400萬美元。

巴魯並說，蘋果攜手伺服器製造商戴爾與美超微，開發大型伺服器叢集，以支援生成式AI應用。他指出：「蘋果加入大型伺服器叢集的生成式AI競賽」，儘管仍在蒐集更完整背景資料，但這似乎是生成式AI的大型語言模型叢集。

巴魯相信，蘋果的AI數位助理Siri上市遭逢問題，迫使該公司改變策略。蘋果去年6月在全球開發者大會展示具AI功能的新Siri，原本預定今年初推出，但已無限期延後。蘋果AI功能發布受阻，據傳促使該公司改組領導團隊。一名主管說，蘋果已在電視廣告宣傳AI功能，這些延遲與失誤難看，令人尷尬。