美富豪避險 資產轉進瑞士

隨著川普政府帶來不確定性，美國富豪紛紛擬定應變計畫，準備把資產轉移至瑞士。

私人銀行、聯合家族辦公室及資產管理集團表示，希望在瑞士開設銀行及投資帳戶的美國客戶最近大幅增加。

支持民主黨的美國超級富豪家族因擔心資金移至海外未來可能受限，正持續把大筆現金搬離美國，在共和黨執政下提前「買保險」。

財富管理公司London and Capital共同創辦人保羅表示，最近三、四周一共接到五個案子，這些客戶資產介於3,000萬至1億美元不等。Henley & Partners公司私人客戶常務董事加爾斯特也說，美國新政府上任後，至少有四分之一客戶向她諮詢將財富移出美國事宜。

川普在競選期間提出減稅及去管制等政見，讓市場預期他將採取親商立場；但川普上任後卻推出一連串保護主義措施，令投資人感到驚訝。

川普截至目前未直接討論祭出資本管制，但英國皇家國際事務研究所研究員盧賓（David Lubin）認為，川普政府為削弱美元並減少貿易逆差，可能考慮對流入美國的資金實施資本管制。

但在嚴格法規下，美國人開設瑞士銀行帳戶並非易事，例如外國帳戶稅收遵從法（FATCA）就要求外國銀行向美國國稅局回報美國帳戶持有人資訊。