美舉「關稅大盾」…全球貿易壁壘 極速高築

經濟日報／ 編譯簡國帆林聰毅／綜合外電
世界各國正以1930年代以來最快速度豎起貿易壁壘，原因不只是美國新關稅措施引發多國報復，早在川普二度入主白宮前，多國就已針對大陸的電動車、鋼鐵等產品加強貿易管制。路透
世界各國正以1930年代以來最快速度豎起貿易壁壘，原因不只是美國新關稅措施引發多國報復，早在川普二度入主白宮前，多國就已針對大陸的電動車、鋼鐵等產品加強貿易管制。路透

不只美國川普政府正在對貿易活動設限，日本政府25日宣布，本周六（29日）起對中國大陸的石墨電極課徵反傾銷稅四個月，稅率95.2%；同日南韓也宣布將嚴打洗產地違規行為；印度則傳出將維持糖出口配額措施。

世界各國正以1930年代以來最快速度豎起貿易壁壘，原因不只是美國新關稅措施引發多國報復，早在川普二度入主白宮前，多國就已針對大陸的電動車、鋼鐵等產品加強貿易管制。

美國之外各國最近貿易壁壘情形
美國之外各國最近貿易壁壘情形

根據追蹤國際貿易政策的非營利組織全球貿易預警（Global Trade Alert），截至今年3月1日，G20總共實施4,650項關稅、反傾銷稅、配額等進口管制措施，比2016年川普第一任期開始時增加75%，更是2008年底的十倍。美國去年實施的進口管制措施有475項，歐盟319項，大陸183項，加拿大121項，墨西哥110項，其他G20國家共有3,051項。

如今隨美國舉起「關稅大盾」，各國為報復正持續加碼貿易管制，經濟學家和歷史學家指出，近來貿易保護主義浪潮可能顯示，世界正邁向1930年美國《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）以來規模最大、範圍最廣的保護主義活動激增時代。

全球貿易預警資料顯示，美國5,200種產品類別中，有超過90%都受到進口限制，比率高於川普第一任期前的50%。

據稅務基金會，美國輸入產品平均關稅稅率已升抵8.4%，奉返1946年水準，遠高於川普2016年第一次上任時的1.5%。

信評機構惠譽估算，若川普履行剩餘的所有關稅威脅，美國進口平均關稅稅率將達到18%，為90年來最高，也可能引發其他國家更激烈的報復措施。

川普 美國 關稅

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