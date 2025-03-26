愈挫愈勇 美股散戶衝衝衝…投資金額逼近700億美元

專業基金經理人因擔憂美國總統川普的政策而大砍部位之際，散戶卻繼續湧入美國股市，且愈挫愈勇，規模逼近700億美元。

英國金融時報（FT）引述數據服務商VandaTrack的資料指出，今年來散戶淨流入美國股票和交易型基金（ETF）金額達670億美元，僅略低於去年第4季的710億美元。

在川普政府醞釀祭出反覆無常的關稅措施，及大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek崛起等利空衝擊下，散戶對美股仍抱持樂觀看法。

盈透證券首席市場策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「過去五年有四年，逢低買進幾乎是百試不爽的策略。」他說：「這麼長時間行之有效的做法，已自然而然養成習慣。」

散戶常聚集、以投機操作著稱的Reddit討論區Wall Street Bets上，也有用戶喊話表達相同看法：「別怕下跌、跟著去跌、跌多買多。」獨立市場策略師鮑森認為，比起市場繼續下探，投資人顯然更在意的是自己是否錯失了逢低買進的大好機會。

今年以來，標普500指數下跌2%，其中科技類股重挫8%。不過，近日再度出現跌深反彈走勢，受到川普政府可能縮小關稅打擊範圍的激勵，標普500指數本周第一天一日即反彈1.8%，收斂今年來不少頹勢。

摩根大通資料顯示，散戶投資人光是上周就買進32億美元特斯拉（Tesla）股票，以及19億美元輝達（Nvidia）股票。

索斯尼克指出，散戶對特斯拉和輝達雙倍槓桿ETF的需求同樣強勁，這些ETF會放大兩家公司股價的漲跌。他說，散戶對這類產品近乎無止境的需求「不無道理」，畢竟近期逢低買進的策略已證明有利可圖。

然而，部分機構投資人與華爾街分析師反而把散戶湧入的情況，視為一種該保持謹慎態度的理由。Bernstein分析師彼得克回想起1999年時，「連我家清潔阿姨都開始問她應該投資哪檔股票，那就是情況開始不對勁的時候了。」