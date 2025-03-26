川普槓鮑爾…聲稱通膨控制住了 施壓Fed降息

美國總統川普24日再度呼籲聯準會（Fed）降息，為Fed上周按兵不動後，第二次施壓Fed降息，可能與Fed主席鮑爾再起衝突。

今年沒有決策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則認為，Fed今年可能只會降息一次，而非Fed預測的兩次，因為關稅阻礙通膨回落進程。

川普在內閣會議表示，「整體而言，物價正在下跌，能源價格正在降下來，我希望看到Fed降息，你們會看到利率降下來」，「這只是我的意見，因為事態正在好轉，我們控制住通膨了，關稅很快將帶進大量資金」。

美國財長貝森特在同一場會議承諾，將抑制通膨，他強調政府正在減少「政府部門的過多就業…因此被政府裁員的所有人有機會進入民間部門」，這「將帶來通膨減緩」，「控制住通膨」。

在Fed上周按兵不動後，川普表示隨著他計劃實施的關稅將衝擊經濟，Fed最好要降息。但鮑爾已表明，關稅帶來了經濟不確定性。