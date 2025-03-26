陸系車廠來勢洶洶…特斯拉應戰 推經濟型車款

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

面對比亞迪等陸系車廠來勢洶洶，特斯拉積極應戰，傳出規劃在中國大陸生產經濟型車款，可能基於現有Model Y （或Cyber cab）車款設計，將先在上海超級工廠製造，並於大陸上市，之後推廣至全球。

綜合外媒報導，特斯拉因應比亞迪、小米及小鵬汽車等大陸平價電動車急起直追，特斯拉傳出正規劃以生產代號「E41」的平價車款擴大搶攻大陸市場。

外媒披露，特斯拉的新經濟型車款外型可能將類似於現有Model Y車款，但尺寸更小，生產成本也比Model Y低20％，代表售價亦可望比現有車款更親民，藉此搶攻大陸電動車市場。

法人分析，特斯拉過往稱霸全球電動車市場，近年則面臨大陸平價電動車崛起壓力，加上傳統車廠也開始相繼推出電動車或混合能源車與特斯拉競爭，讓特斯拉腹背受敵，銷售承壓。

在歐洲市場，特斯拉市占率節節敗退，歐洲汽車工業協會（ACEA）公布的最新數據顯示，隨著競爭加劇，以及新款Model Y中型SUV上市前，特斯拉今年以來在歐洲市場電動車銷量大減42.6%。以2月為例，特斯拉在整體歐洲市場占比為1.8%，在電動汽車占比則為10.3%，低於去年同期的2.8%和21.6%。

此外，特斯拉執行長馬斯克還因支持歐洲極右翼政黨而引發爭議，加劇特斯拉銷量下滑。

大陸市場方面，特斯拉積極透過差異化促銷策略，爭取客源，上周推出「煥新Model Y限時促銷」，希望能擴大銷量。法人預期，隨著特斯拉將把目光轉向平價市場，有利激發更多買氣。

特斯拉 電動車

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