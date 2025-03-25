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美股早盤開高拉回平盤震盪 輝達跌1.5%、台積電ADR跌0.5%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股25日早盤三大指數遊走於平盤上下。路透
美股25日早盤三大指數遊走於平盤上下。路透

美股25日早盤延續上個交易日漲勢，三大指數全面開高，但隨後拉回於平盤震盪。道瓊工業指數跌0.08%、標普500指數漲0.1%、那斯達克綜合指數漲0.1%。

費城半導體指數和台積電ADR都跌約0.5%，輝達跌1.5%；特斯拉跌約1%。

美國總統川普24日表示，可能放寬預定4月2日「解放日」宣布的對等關稅措施，並豁免一些國家，點燃投資人對關稅實施規模縮小的希望。關稅政策走勢較為明確，帶動美股連二日漲勢。

Elios金融集團創辦人Jim Elios說，「股市修正期間，股價漲跌的速度幾乎一樣快」，「於是我們相信市場目前處於修正的另一邊，股價應該會繼續走升，但不免有些波動」。

川普社群平台Truth Social母公司川普媒體科技集團（TMTG）24日宣布，將與Crypto.com合作推出指數股票型基金（ETF）和相關金融商品，TMTG股價25日早盤大漲8%。

川普 指數 美股

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