英特爾前執行長基辛格 找到新工作了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

英特爾（Intel）前執行長基辛格找到新工作。科技公司Gloo於24日宣布，基辛格已成為該公司執行董事長兼技術總監。

Gloo總部在科羅拉多州博爾德市（Boulder），是一家為基督教教會及其他宗教團體提供科技工具的公司，基辛格將協助公司開發虛擬助理、聊天機器人等人工智慧（AI）工具。基辛格去年從英特爾閃電退休，主要因為公司董事會不認同他對英特爾的改造計畫。

基辛格在Gloo的新職，是他離開英特爾後第一個企業營運職位。基辛格是位基督徒，曾經領導舊金山灣區一個團體，十多年來致力開拓教會成員。其實他自2018年起，就擔任Gloo的非執行董事長。

Gloo創立於2013年，去年募得1.11億美元資金，要用來支持推動AI。公司正在開發的聊天機器人，有個「安全搜尋」選項，答案基於基督教聖經。

至於基辛格在英特爾「接班人」陳立武，預料將在3月31日與4月1日的Intel Vision 2025活動上首度公開亮相，擔綱主題演講，描繪公司未來發展願景。 陳立武是英特爾史上第九位執行長。公司面對困境之際，他於先前表示，「顯然我們面臨一些挑戰，但我很期待能產生影響，與員工一起推動英特爾進入下一個時代。」

職位 舊金山 願景

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