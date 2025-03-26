川普媒體集團將推ETF

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

川普的社群平台Truth Social母公司「川普媒體科技集團」（TMTG）24日宣布，將與新加坡數位貨幣交易所Crypto.com合作，推出一系列指數股票型基金（ETF）和相關金融商品。

TMTG在新聞稿中表示，將以旗下金融科技品牌Truth.Fi推出ETF與相關商品；Crypto.com將支援ETF的後端技術、託管，並為ETF提供比特幣和Cronos等加密幣。這些ETF將由Crypto.com旗下券商Foris Capital提供，預期包含數位資產與涵蓋不同產業、「聚焦美國製造」的證券，可望今年稍晚在歐、美、亞洲等國際市場推出。消息傳出，激勵TMTG股價25日早盤躍漲約8%。此前，該公司股價今年來累計挫跌38%。

這項合作案是川普進軍加密幣市場的最新舉措，也使他個人的商業版圖和政策間的界線更加模糊。該協議也維持川普一貫作風，即允許其他公司透過其名字和品牌開發商品。Crypto.com執行長馬薩利克說，這些ETF將為市場提供一個「擁有忠實追隨者的品牌」。

ETF 品牌 川普

延伸閱讀

最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

Honda怎麼躲川普的進口關稅？向Toyota買電池！

相關新聞

擺脫悲觀消費者信心數據…延續前日漲勢 美股收盤微揚

史坦普500指數收盤小漲，投資人延續前一交易日的漲勢，主要受到美國關稅範圍將縮小所激發。

美對陸船收費 傷到自家人…海運商：將殃及全球98%船舶

美國總統川普為了振興美國造船業，擬對與中國大陸有關的船隻收取鉅額費用，但業界推估，如此一來全球98%的船舶停靠美國港口時...

韓版台積電 現代投資美210億美元

美國總統川普廿四日宣布，南韓現代汽車將對美國追加投資二一○億美元（約台幣六九三○億元），並建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾...

川普再促聯準會降息

美國總統川普廿四日再度呼籲聯準會降息，為聯準會上周按兵不動後，二度施壓聯準會降息，可能與聯準會主席鮑爾再起衝突。今年沒有...

基辛格新工作 開發宗教AI

英特爾前執行長基辛格找到新工作。總部在科羅拉多州博爾德市（Boulder）的科技公司Gloo廿四日宣布，基辛格加入公司成...

美富豪避險 資產轉進瑞士

隨著川普政府帶來不確定性，美國富豪紛紛擬定應變計畫，準備把資產轉移至瑞士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。