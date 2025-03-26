川普媒體集團將推ETF

川普的社群平台Truth Social母公司「川普媒體科技集團」（TMTG）24日宣布，將與新加坡數位貨幣交易所Crypto.com合作，推出一系列指數股票型基金（ETF）和相關金融商品。

TMTG在新聞稿中表示，將以旗下金融科技品牌Truth.Fi推出ETF與相關商品；Crypto.com將支援ETF的後端技術、託管，並為ETF提供比特幣和Cronos等加密幣。這些ETF將由Crypto.com旗下券商Foris Capital提供，預期包含數位資產與涵蓋不同產業、「聚焦美國製造」的證券，可望今年稍晚在歐、美、亞洲等國際市場推出。消息傳出，激勵TMTG股價25日早盤躍漲約8%。此前，該公司股價今年來累計挫跌38%。

這項合作案是川普進軍加密幣市場的最新舉措，也使他個人的商業版圖和政策間的界線更加模糊。該協議也維持川普一貫作風，即允許其他公司透過其名字和品牌開發商品。Crypto.com執行長馬薩利克說，這些ETF將為市場提供一個「擁有忠實追隨者的品牌」。