三星共同CEO韓宗熙驟逝 集團重振旗鼓布局受衝擊

三星電子共同執行長兼副董事長韓宗熙（Han Jong-Hee）25日過世，享壽63歲。

分析師說，此時國際貿易戰緊張局勢不斷升級，韓宗熙的離世對三星重振旗鼓的努力可能有所衝擊。

三星電子發言人表示，韓宗熙日前發生心臟驟停情況，並於25日離世。三星電子股價25日收盤挫跌1.2%，表現比大盤KOSPI指數還疲弱。

綜合韓聯社、Chosun Biz等南韓媒體報導，韓宗熙據悉是在上周六出席女兒的婚宴後突然心臟病發作，被緊急送往首爾三星醫院，最後仍不治身亡。

僅僅在上周三（19日），三星電子召開第56屆股東大會，韓宗熙才為該公司股價無法符合市場預期而向股東道歉，並承諾今年將推動有重大意義的半導體併購案，重振成長動能。

韓宗熙生於1962年，1988年加入三星電子，被業界公認為電視產業的專家，是將三星電子打造為電視產業領導者的關鍵人物，帶領公司超越Sony等競爭對手。在他的領導下，三星電子連續19年保持全球電視品牌市占第一的地位。

韓宗熙在2021年晉升為副會長，此後領導DX事業群，負責電視、家電及智慧手機業務。近期，他積極推動將AI技術整合至三星Galaxy系列裝置，以便迎接AI技術在日常應用中的爆發式成長。在他的領導下，三星開始在冰箱、洗衣機和吸塵器中安裝AI晶片。

三星向來採用共同執行長的制度，韓宗熙負責三星電子的電子與行動裝置部門，另一位共同執行長全永鉉則掌管三星的晶片事業。

三星電子在提交給證交所的文件中表示，全永鉉目前是唯一執行長。公司發言人表示，尚未決定韓宗熙的接班人。

此時三星正逢多事之秋，路透報導，該公司過去一年股價挫跌逾20%，遠不如SK海力士、台積電的上漲25%。

面對川普政府頻頻祭出關稅等貿易壁壘，三星處境只會更為艱困，25日又傳出印度政府據悉下令三星及其當地主管，須為逃避電信設備的進口關稅，支付6.01億美元的稅金及罰款；這是該國近年來最高的追繳稅額之一。