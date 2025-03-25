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毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
TechInsights近期的研究指出，台積電Fab 21廠生產晶圓的成本，僅比台灣高10%左右。路透
TechInsights近期的研究指出，台積電Fab 21廠生產晶圓的成本，僅比台灣高10%左右。路透

台積電創辦人張忠謀曾評論，在亞利桑那州建廠的成本高昂，加上美國營運成本較高，讓人留下在美國生產晶片很貴的印象。然而， TechInsights分析師認為，情況並非如此，根據該公司近期的研究，台積電Fab 21廠生產晶圓的成本，僅比台灣高10%左右。

TechInsights分析師哈奇森（G. Dan Hutcheson）表示：「亞利桑那12吋晶圓的成本，相比台灣的相同晶圓，多出不到10%。」

但哈奇森也說，在美國蓋晶圓廠鐵定比台灣貴更多，台積電的成本之所以大幅提高，是因為闊別多年才在全新的地點興建首座海外晶圓廠，而且又有資淺、良莠不齊的勞動力。

在半導體生產成本中，很大一部分是設備成本，超過整體晶圓費用的三分之二。在這一點上，在美國和在台灣，向ASML、應用材料、科磊、科林研發、東京威力科創買設備的錢是一樣的，這些廠商實際上會消除不同地域的成本差異。

至於勞工成本，美國的工資大約是台灣的三倍，許多人會誤把這點當作晶片生產的重要因素。然而，當今的晶圓製造設施，都已是高度自動化，根據TechInsights的晶圓成本模型，勞工僅占整體成本不到2%。因此，儘管台美薪資有巨大落差、而且還加上其他當地成本，但在亞利桑那和台灣的營運成本差距，並沒那麼大。

應該要提的一點是，台積電目前在Fab 21生產的晶圓，會運回台灣切割、測試、封裝。接著，有些會運往中國大陸或其他地方，放入確切的裝置。有些將運到美國。因此，這些晶圓的物流，某個程度上比台灣複雜。然而，這不會大幅拉高成本，而台積電目前計劃在美國蓋封裝廠。先前有傳言說，台積電會對買美製晶片的客戶多收30%的費用。

分析師 台積電 美國

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