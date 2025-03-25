業界專家：今後十年 歐洲會更多煉油廠轉型或關門

多位業界高層今天在瑞士洛桑舉行的金融時報「大宗商品全球峰會」（Commodities Global Summit）表示，歐洲的煉油廠若無法能源轉型，2035年底前將面臨更高關廠風險。

路透社報導，隨電氣化和能源轉型相關法規改變能源市場，歐洲煉油商必須面對道路交通燃料需求下降的挑戰，並加大生物燃料及替代燃料投資。

Essar Energy Transition主管赫柏特（Ruth Herbert）說：「大多數煉油廠在未來10年內將轉型為生質精煉場…或進行電氣化及改用低碳氫和低碳燃料。」還說無法轉型為碳捕集或生質精煉場的業者將面臨關廠風險。

來自Moeve（原西班牙石油公司CEPSA）的喬亞內斯（Antonio Joyanes）指出，煉油廠的原料來源將更加多元，但營運本身不會變得更複雜。他並表示，煉油廠必須習慣涵蓋電子燃料（e-fuel）、化石燃料和生物燃料的多元組合。

2022至2023年的COVID-19疫後經濟復甦，以及對俄羅斯實施大範圍制裁後的能源安全需求，使煉油廠利潤增加，然而歐洲的煉油廠去年出現利潤率下滑。

此外，近年來非洲和中東地區有許多更新、更現代化的煉油廠開始營運，進一步壓縮歐洲煉油廠的獲利並加速倒閉。

歐洲煉油廠的關閉與轉型潮今年預計會持續。蘇格蘭格蘭茅斯（Grangemouth）唯一的煉油廠將改為進口碼頭燃料；殼牌集團（Shell）在德國韋瑟靈（Wesseling）的工廠將結束原油精煉、加工業務。

國際石油交易商維多集團（Vitol）投資總監格里徹（Jay Gleacher）說：「我認為，（到2035年底前）這個產業將出現更多整合。」